كاد أن يتحول موكب عرس إلى مأتم منتصف نهار اليوم ببلدية فيض البطمة جنوب شرق ولاية الجلفة، حيث كان الموكب على مستوى الطريق الولائي رقم 89 وفي نقطة سوداء كثيرة الحفر والتشققات في الطبقات الزفتية مع مرتفعات ومنخفضات على بعد نحو 03 كيلومتر من مدينة فيض البطمة باتجاه مدينة "عين الريش" بولاية المسيلة تصادمت عدة سيارات بالموكب وتسببت هذه الصدمات في جرح 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة وتم نقل الجرحى إلى المجمع الصحي ببلدية فيض البطمة من طرف أعوان وحدة الحماية المدنية.