هدد رئيس الكنفيدرالية الأفريقية لكرة القدم (كاف)، أحمد أحمد ، اليوم الخميس، بتغيير مكان مباراة زيمبابوي-الجزائر، المقررة يوم 17 نوفمبر المقبل بالملعب الوطني بهراري ضمن الجولة الرابعة عن المجموعة الثامنة لتصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021 (المؤجلة الى 2022)، بسبب تأخر في أشغال التهيئة على مستوى المنشأة الرياضية.

وصرح أحمد أحمد في ندوة صحفية عبر تقنية الفيديو "المباراة ستجرى في موعدها المحدد والمكان الذي اختاره الطرف الزيمبابوي، لكن في حال ما لم يتم تنصيب مقاعد الاحتياط، فنحن مجبرون على تغيير مكان اللقاء.

لكن لحد الآن لم يصلنا أي شيء رسمي".

وفي فبراير الفارط، قبل قرار تأجيل التصفيات بسبب تفشي وباء كورونا، رفضت الهيئة القارية استقبال زيمبابوي للمنتخب الجزائري داخل الديار.

ويعود السبب إلى عدم مطابقة الملاعب في زيمبابوي للمعايير المطلوبة لاستقبال مباريات دولية، وكبديل لذلك، اختارت الاتحادية المحلية ملعب أورلوندو بمدينة جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا)، لاستقبال فيه أبطال إفريقيا، في المقابلة التي كانت مقررة مارس الفارط، لولا أنها تأجلت بسبب الجائحة.

في حين، تأمل سلطات زيمبابوي أن تتراجع الكاف على اشتراط وجود مقاعد للبدلاء سيما وأن المواجهة ستلعب دون جمهور بسبب الوباء.

وكان وزير الرياضة الزيمبابوي، تينو ماشاكايري، قد صرح لصحيفة "ذي هيرالد" المحلية قائلا "نتمنى أن نتحصل على رخصة من قبل الكاف، لكي تسمح لنا بتنظيم المباريات في الملعب الوطني للرياضات دون المقاعد الخاصة.

لأننا تضررنا كثيرا من الغلق بسبب "كوفيد-19" ولم نكن في وضع يسمح لنا باقتناء جزء من المعدات اللازمة للتجديد".

وبعد إجراء لقاءات الجولة الثانية، يتواجد منتخب زيمبابوي في المركز الثاني بـ 4 نقاط وراء الجزائر المتصدرة (6ن)، التي فازت في المباراتين الأوليين أمام زامبيا (5-0) وبوتسوانا (1-0).