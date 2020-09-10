نجح أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بشار، في عملية وصفتها مصادر "الخبر" بالنوعية، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، إطلاقا من الحدود الغربية للوطن، وتحييد عناصرها.



وحسب مصادر الخبر فإن وقائع القضية تعود لإستغلال معلومات من طرف فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشـار، مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة بصدد استلام كمية من المخدرات، ليتم إعداد خطة محكمة بالتنسيق مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي للناحية العسكرية الثالثة، تم على إثرها تحديد هوية عنصر هام من عناصر هذه الشبكة، عليه، وبالتنسيق مع فرقة مكافحة المخدرات لأمن الولاية، ليتم استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، بموجبه تم مداهمة المنزل محل القضية.



وأضافت ذات المصادر أن العملية مكنت من توقيف المشتبه به الرئيسي، مع ضبط وحجز: كمية المخدرات (كيف معالج) على شكل طردين كبيرين، قُدِّر الوزن الإجمالي لكمية الكيف المعالج:49,5 كلغ، مبلغ مالي بالعملة الوطنية، بلغ أربعة وثمانين مليون سنتيم، كما تم توقيف 07 مشتبه بهم آخرين، ضبطوا بذات المسكن وكانوا بصدد استلام شحنات مختلفة من مادة المخدرات لغرض ترويجها في أوساط الشباب، مع حجز سيارة سياحية نوع طويوطا، ودراجتين ناريتين.



وتتحدث نفس المصادر على أن المشتبه بهم الثمانية الموقوفين، تترواح أعمارهم بين 25 سنة و 37 سنة، تم تحويل ملفهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار عن تهم حملت وصف حيازة المخدرات (كيف معالج) بطريقة غير مشروعة من أجل الحصول والشراء قصد البيع والعرض وإعادة البيع والوضع للبيع والنقل والتخزين في إطار جماعة إجرامية منظمة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية ليتم بعدها إحالة الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة، ليأمر بإيداعهم الحبس المؤقت.