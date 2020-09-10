دان زعيم حزب "المستقبل" التركي أحمد داوود أوغلو، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.



وقال أوغلو الذي شغل منصب رئيس الوزراء سابقا: "على ماكرون أن يلزم حدوده ويكف عن التطاول على تركيا ورئيسها".



وأضاف: "أدين بشدة تصريحات ماكرون المتعجرفة، والتي تظهر عقليته الاستعمارية وتتجاهل ديمقراطية تركيا وإرادة شعبها الحرة".

وأضاف: "الوظيفة الأساسية لكل مواطن تركي الدفاع عن شرف الجمهورية وديمقراطيتها، بغض النظر عن انتماءاتهم وتطلعاتهم السياسية".



وشدد على ضرورة "عدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في شؤون تركيا الداخلية".



من جهته، اتهم المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم عمر تشيليك الرئيس الفرنسي باعتناق الفكر الاستعماري.



وكتب تشيليك على "تويتر": "قال ماكرون: مشكلتنا ليست مع الشعب التركي، بل مع أردوغان. هذه هي لعبة قديمة وغير أخلاقية اعتاد عليها المستعمرون، يبدون المحبة الزائفة للشعوب بهدف استغلالها، لكنهم استهدفوا القادة الوطنيين".



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق: "نحن الأوروبيون علينا أن نكون صارمين تجاه حكومة أردوغان وليس تجاه الشعب التركي".