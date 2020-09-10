دعا مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس ، جميع الدول الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدارس من العنف الخارجي.



وقال الأعضاء الخمسة عشر بمجلس الأمن الدولي اليوم أن المدارس يجب أن تكون "مساحات خالية من جميع أشكال العنف"، معربين عن أسفهم لتصاعد الهجمات على المدارس في السنوات الأخيرة.



وأشاروا إلى أن ذلك أسفر عن "عدد مقلق من الأطفال المحرومين من الحصول على تعليم جيد".



ووقع قرابة 11 ألف هجوم مسلح استهدف مؤسسات التعليم بطريقة ما في جميع أرجاء العالم، بحسب الأمم المتحدة.



وأوضحوا أن الهجمات اتخذت عدة أشكال، سواء على المدارس أو الطلاب أو المعلمين أو غيرهم من موظفي المدارس.



وذكر البيان أن المجلس "يحض جميع أطراف النزاع المسلح على الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات والتهديدات والامتناع عن الأعمال التي تعيق وصول الأطفال إلى التعليم".



وشجب المجلس الطريقة التي تستخدم بها الجماعات المسلحة والجيوش المدارس أحيانا كملاجئ أو مخازن أسلحة، ما قد يحوّلها إلى أهداف لخصومها مضيفا أن "مجلس الأمن يدين عدم المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال والمعلمين".