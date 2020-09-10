أعلنت روسيا، اليوم، أنها ستصدر 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا إلى المكسيك ودول أمريكا اللاتينية.



وقال السيد كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إن الصندوق أبرم عقدا مع إحدى الشركات المكسيكية لتوريد 32 مليون جرعة من اللقاح، مضيفا أنه سيبدأ هذا الجمعة تصدير ما يصل إلى 100 مليون جرعة إلى دول في أمريكا اللاتينية".



وذكر المسؤول الروسي أن الصندوق يخطط لإنتاج نحو 200 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" خارج روسيا حتى نهاية العام الجاري، وأكثر من 500 مليون جرعة في العام المقبل، مؤكدا أن 40 ألف شخص قد سجلوا أنفسهم متطوعين لاختبار اللقاح على أنفسهم في روسيا.



وتمثل الصفقة التي أبرمت أمس مع الشركة المكسيكية ثاني عقد لتصدير اللقاح الروسي، حيث أبرم العقد الأول مع كازاخستان مؤخرا.



وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم سجلت رسميا لقاحا ضد فيروس كورونا، وشرعت في إنتاجه.



