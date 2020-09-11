قرر مجلس إدارة برشلونة بعد اجتماعه يوم الخميس تنظيم الانتخابات الجديدة يومي 21 و22 مارس 2021.

وحرصا على الصحة العامة في ظل أزمة فيروس كورونا، سيتم عقد الانتخابات في يومين خلال عطلة نهاية الأسبوع مع إتاحة التصويت في أماكن مختلفة بإقليم كتالونيا.

بدوره أعلن خوان لابورتا، الرئيس التاريخي لبرشلونة، عن ترشحه للانتخابات للمنافسة على مقعد الرئيس، بذلك ينضم إلى أربعة مرشحين آخرين أكدوا مشاركتهم في سباق الرئاسة، فيما ما زال موقف الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو لم يتضح بعد، إن كان سيترشح للانتخابات أم لا.

وتولى لابورتا رئاسة برشلونة بين 2004 و2010 وحقق خلالها إنجازات أهمها السداسية التاريخية في 2009 ولقبا دوري أبطال أوروبا 2006 و2009. يذكر أن لابورتا خسر الانتخابات عام 2015 أمام بارتوميو، وحل الرئيس التاريخي في المرتبة الثانية.