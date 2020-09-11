دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين إلى اجتماع عاجل بمقر الحكومة المؤقتة، على خلفية اندلاع احتجاجات في عدد من المدن، مساء أمس الخميس.

وأفادت وسائل إعلام في ليبيا، باندلاع تظاهرات، مساء الخميس، في بنغازي وزليتن والبيضاء شرقي البلاد، بسبب "تردي الأوضاع المعيشية والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وانتشار الفساد".

وخرجت التظاهرات في منطقة سيدي حسين وشارع جمال عبد الناصر في بنغازي، بسبب تزايد انقطاع الكهرباء في المدينة، بعد أن حول رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وجهة ناقلة ديزال مخصصة لتغذية محطات الكهرباء بالمدينة إلى وجهة أخرى، حيث أشعل المتظاهرون إطارات السيارات وقطعوا الطرق.

وفيما أبدى المتظاهرون استياءهم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية، أكدوا تأييدهم للقيادة العسكرية والجيش الليبي بقيادة حفتر، متهمين مسؤولين بالفساد. وتشهد مختلف المدن الليبية خلال الفترة الأخيرة تظاهرات غاضبة ضد ما وصفوه بالفساد الحكومي، والأوضاع المعيشية والخدمية.

وتأتي هذه الاحتجاجت بعد أسبوعيتن من انطلاق احتجاجات مماثلة في الغرب الليبي، الواقع تحت سيطرة حكومة الوفاق. وشهدت مدينة طرابلس احتجاجات عديدة، حتى أن التظاهرات وصلت بالقرب من منزل رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج.

وبسبب تلك الاحتجاجات واتساع رقعتها اتخذ المجلس الرئاسي الليبي قرارا في وقت سابق، تمديد حالة حظر التجول، على أن تكون نافذة بشكل كامل (خلال 24 ساعة) ولمدة أربعة أيام اعتبارًا من مساء الأربعاء، ويتم خلاله إغلاق الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بها.