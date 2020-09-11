تمكن عناصر الشرطة للأمن الحضري السادس بأمن دائرة الشلف من توقيف موظف بقطاع الصحة، يبلغ من العمر 28 سنة، متلبسا بحيازة وبيع مواد صيدلانية بدون رخصة.

العملية جاءت على إثر معلومات تفيد بقيام هذا الموظف باستيلاء على مواد صيدلانية وأدوية من بعض مستشفيات الشلف بطريقة غير قانونية لإعادة بيعها في السوق السوداء.

وبعد ترصد تحركاته تم توقيفه على متن سيارته ليتم العثور بداخلها على كمية من المواد الصيدلانية متمثلة في70 حقنة من دواء لوفنوكس كان قد سرقها من مصالح المستشفى، حيث تم إحالة الموقوف إلى محكمة الشلف بتهمة حيازة و بيع مواد صيدلانية بدون رخصة.