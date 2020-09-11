يظن الكثيرون أن المناصب الرفيعة مرتبطة بمكاسب مالية طائلة، وأن القادة السياسيين هم على الأقل من أصحاب الملايين، لكن هذا التصور لا ينطبق على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ونشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" تقريرا عن ثروة ودخل المستشارة الألمانية.

ووفقا للقوانين الألمانية فإن دخل السياسيين لا يدرج في فئة أسرار الدولة، وبيانات الدخل متاحة للجميع.

ويبلغ دخل أنجيلا ميركل نحو 25800 أورو شهريا أو أكثر بقليل من 300 ألف أورو في السنة، ودخلها مؤلف من راتب شهري يبلغ 18 ألف أورو تتقضاه بصفتها مستشارة ألمانيا، كما تستلم 4554 أورو شهريا كونها عضو في البوندستاغ (البرلمان الألماني)، وكذلك تقبض 3220 أورو كتعويض نفقات لمنصب مستشار ألمانيا.

وبذلك يكون مجموع دخل ميركل منذ أن أصبحت مستشارة لألمانيا في 2005، حينها حلت مكان غيرهارد شرودر، قرابة 45 مليون أورو.

وفي الوقت الراهن تقدر ثروة ميركل، البالغة من العمر 66 عاما، بنحو 3 ملايين أورو.

قبل تعيينها في أعلى منصب في ألمانيا، شغلت ميركل منصبي وزيرة البيئة ووزيرة المرأة والشباب. وبدأت حياة ميركل السياسية في 1989، وهو عام سقوط جدار برلين.