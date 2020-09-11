في أقل من 24 ساعة تخطت الأغنية الأخيرة للظاهرة "سولكينغ" 1.7 مليون مشاهدة على اليوتوب فقط. وككل مرة يصنع عبد الرؤوف دراجي "سولكينغ" الحدث بإصداره أغنية جديدة "روك ستار 2 "، بعد أسابيع من التشويق نزلت الأغنية على اليوتوب أمس وباقي المنصات وفي ظرف وجيز حققت أرقاما مذهلة فلحد كتابة هذه الأسطر، حوالي 18 ساعة بعد إصدارها، شوهدت 1.7 مليون مرة في اليوتوب فقط.

ومنذ أمس يتربع "سولكينغ" على عرش "ترند" في يوتوب في كل من الجزائر، تونس، المغرب.

كما قفز عدد متابعيه في نفس المنصة، من 6,9 مليون إلى 7,3 مليون ! .

وكانت آخر أغنية أصدرها ابن سطاوالي، ثنائي مع الشاب مامي، نالت هي الأخرى نسبة مشاهدة قياسية.