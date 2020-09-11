اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات الأمنية لمرافقة وضمان السير الحسن لمجريات امتحانات شهادة البكالوريا، من خلال تسخير 15379 شرطي بقطاع اختصاصها عبر كافة التراب الوطني، تسهر على تأمين هذا الامتحان الوطني، المقرر خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 سبتمبر 2020.

وأوضح بيان المديرية، أن الخطة الأمنية المُسطرّة على تأمين 2147 مركز امتحان موزعين على المستوى الوطني، تشمل المطبعات ومراكز التجميع والتصحيح، إلى جانب ضمان مرافقة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية لإنجاح هذه الامتحانات، في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية.

كما ستسهر الوحدات الشرطية المقحمة بمناسبة إجراء الامتحانات، والمدعومة بكافة التجهيزات والوسائل التقنية الضرورية، على تأمين المحيط الخارجي لمراكز الامتحانات المتواجدة بإقليم اختصاص الأمن الوطني، بالإضافة إلى مواكبة وتأمين عملية نقل مواضيع الامتحان وكذا عمليات إعادة طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع.

وأضاف ذات البيان، أنه سيتم تعزيز التشكيلات الأمنية بدوريات متنقلة وراجلة لعناصر الشرطة، خاصة مع أوقات إجراء الامتحانات التي تشهد حركية مرورية نشطة، بحيث ستعمل هذه الدوريات على تسهيل وضمان الانسيابية المرورية على طول الطرق الرئيسية والمسارات والمحاور المؤدية إلى مراكز الامتحانات.