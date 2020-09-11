قدّمت مصالح الأمن الولائي لوهران، صباح اليوم، 21 مناصرا لفريق مولودية وهران، أمام العدالة لسماعهم. وهم المناصرون الذين تم توقيفهم بعد ظهر أمس الخميس، عندما كانوا يعتزمون المشاركة في المسيرة الثانية لأنصار هذا الفريق للمطالبة برحيل مسيريه.

وكانت المسيرة الأولى يوم الخميس 3 سبتمبر الجاري، قد جرت بدون تسجيل أية أعمال عنف أو تخريب. حيث نزل آلاف المناصرين إلى وسط مدينة وهران ونظموا مسيرة وتفرقوا دون أي حدث، وسط مراقبة أمنية مشددة.

إلا أن مصالح الأمن أجهضت مسيرة يوم أمس في مهدها، عندما تم توقيف من "يعتقد أنهم منظموها" ومن بينهم صحافي يومية ليبيرتي رشيد بلعربي، المتخصص في الرياضة.

والذي تمت محاصرته في حي يغموراسن سان بيار قرب مسجد زين العابدين ليتم اقتياده إلى سيارة شرطة ومن ثم إلى مقر الأمن الولائي.

وقد فاق عدد الموقوفين الأربعين، تم استدعاء أولياء القصر منهم لسماعهم في محاضر قبل إطلاق سراحهم في الليل.

وتم الاحتفاظ بـ21 مناصرا رهن الحجز تحت النظر ليلة أمس، ليتم تقديمهم صباح اليوم أمام العدالة في حدود الساعة الـ11 .

وما زال سماعهم من طرف وكيل الجمهورية متواصلا.

وتقدم ثلاثة محامين لتمثيل الموقوفين. في حين تجمع عدد من أنصار الفريق إضافة إلى مجموعة من الصحفيين أمام محكمة وهران في انتظار قرار القضاء.