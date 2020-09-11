أسفر حادث مرور تسلسلي لعدة سيارات وشاحنات، صباح اليوم الجمعة، على مستوى الطريق السيار شرق غرب الأربعطاش عن وفاة ثلاثة أشخاص وسبعة جرحى.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة ولاية بومرداس، في حدود الساعة 10:45 لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام 3 شاحنات و6 سيارات على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمنطقة الأربعطاش اتجاه الجزائر، حيث خلف الحادث ثلاث وفيات طفل يبلغ من العمر 12 سنة ورجلان يبلغان 36و43 سنة، أما بالنسبة للجرحى هم طفلان وثلاثة رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 15 و 56 سنة.

ونقلوا على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات لخميس الخشنة.