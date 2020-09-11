تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتڨزيرت من تفكيك شبكة مختصة في تمكين الشباب من الهجرة السرية تتكون من خمسة عناصر ينحدرون من ولايتي بومرداس وتيزي وزو.

وحسب بيان لخلية الاتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو فقد تم تقديمهم أمس الخميس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيڨزيرت الذي أمر بإيداع أربعة منهم الحبس المؤقت ووضع العنصر الخامس تحت الرقابة القضائية .

وأفاد ذات البيان، أنه تم حجز عتاد مستعمل من قبل عناصر الشبكة منها مركبات وعتاد إبحار وهواتف نقالة .