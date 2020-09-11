يعرف ملعب الشهيد "مصطفى تشاكر" بالبليدة عدة ورشات لأشغال إعادة تهيئته من شأنها المساهمة في تحسين صورة هذا المرفق الرياضي الذي طالما كان شاهدا على انتصارات المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، حسبما ذكره مدير المركب الأولمبي، كمال ناصري.

وأوضح ناصري في مقابلة لوكالة الأنباء الجزائرية أن أشغال التأهيل وإعادة التهيئة التي أطلقت مؤخرا والتي ستتواصل إلى غاية شهر مارس المقبل تشمل عدة عمليات أهمها عملية إعادة العشب الطبيعي وتهيئة غرف الملابس و قاعة الصحافة و ممرات اللاعبين والمرافق الموازية، بالإضافة إلى تنصيب البوابات الإلكترونية.

و تم تخصيص - يضيف ذات المسؤول - غلاف مالي يقدر بـ 10 ملايين دج في إطار الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب لدعم معقل بطل إفريقيا و تحضيره على وجه يليق بـ"محاربي الصحراء".

ويجري استغلال هذا الغلاف لإعادة تهيئة أرضية الملعب بالعشب الطبيعي التي لم يتم تغييرها منذ عشر سنوات وذلك بالتنسيق مع الفريق التقني للمركب الرياضي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة) وتحت متابعة فرقة متخصصة تابعة للمركز الفني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم و ذلك في إطار جهود المرافقة.

و تعرف هذه الأشغال وتيرة "لا بأس بها"، وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة تطبيق تقنية جديدة لزرع العشب تتمثل في استخدام تربة رملية يتم إحضارها من ولاية وادي سوف. وستكون الأرضية جاهزة أواخر شهر يناير القادم ومطابقة للمعايير الدولية، وفقا للمسؤول الأول للملعب.

وقال ناصري "نعمل على قدم وساق من أجل الخروج بنتيجة ترقى لمستوى تطلعات الفريق الوطني"، مضيفا "نعمل في أريحية ودون ضغط خصوصا بعد نقل مكان اللقاء الذي سيجمع المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي في 9 نوفمبر نحو مركب 5 جويلية".

كما يجري في إطار ذات العملية تهيئة و توسيع قاعة الصحافة و غرف تغيير الملابس للاعبين و المرشات حيث تم إضفاء طابع عصري عليها و تأهيلها بما يليق بمستوى وسمعة أبطال إفريقيا.

ويتم أيضا تزويد الملعب بأحدث التجهيزات كأجهزة الإنذار وإنجاز ممرات وأنفاق مخصصة للفرق الرياضية للدخول لغرف الملابس وغيرها بالإضافة إلى تزيين و تهيئة المساحات الخضراء المصغرة المتواجدة ما وراء إطار المرمى لتجنب إصابة العشب الطبيعي بعدوى الأعشاب الضارة، وإصلاح نظامي تصريف المياه والسقي.

وتم تخصيص حوالي 8 ملايين دج لترميم مقر إقامة الفرق الرياضية القديم المتواجد تحت المدرجات والذي يضم 34 غرفة مجهزة بكافة التجهيزات العصرية.

وبهدف تنظيم عملية توزيع بطاقات الدخول وتنظيم دخول المناصرين، تم مؤخرا الإعلان عن مناقصة لعملية تنصيب البوابات الإلكترونية وأجهزة البطاقات الإلكترونية والتي عرفت مشاركة مقبولة من طرف المؤسسات المتخصصة في المجال ليتم تعيين مؤسستين اثنين سيتم قريبا اختيار واحدة من بينهما وذلك بعد معاينة عتادهما من طرف اللجنة الولائية التقنية لمراقبة ومطابقة العتاد للمواصفات الدولية المعمول بها، وأن كلفة هذا المشروع قيمت بـ 50 مليون دج.

من جهة أخرى، كشف ذات المتحدث عن إستفادة ملعب الشهيد "مصطفى تشاكر" من غلاف مالي يقدر بـ 400 مليون دج في إطار العملية الكبرى للتحضير لكأس إفريقيا للمحليين التي كان من المقرر أن تحتضنها الجزائر سنة 2022، لتقرر الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) أمس الخميس تأجيلها إلى شهر يناير 2023.