تم تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الجمعة لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر.

كما تم تسجيل 8 وفيات، خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 1599 وفاة.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر 5.187حالة مؤكدة

حالة جديدة : 46

البليدة : 3.782حالة مؤكدة

حالة جديدة : 28

وهران :.3.720حالة مؤكدة

حالة جديدة : 17

سطيف :3.090 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 13

باتنة :1.685مؤكدة

حالة جديدة : 6

بجاية : 1.660حالة مؤكدة

حالة جديدة : 19

قسنطينة :1.580 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

عنابة : 1.366 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 15

تيبازة : 1.307 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

ورقلة : 1.230 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بسكرة : 1.237 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

المسيلة : 1.235 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تلمسان : 1.189 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 7

البويرة : 1.188 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 11

الجلفة : 1.152 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 9

الوادي : 1.081 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

تيزي وزو : 1.027 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 14

تيارت : 929 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بومرداس : 922 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 9

تبسة : 860 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 13

جيجل : 839حالة مؤكدة

حالة جديدة : 12

عينن الدفلى: 763 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

المدية : 747 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

مستغانم : 712 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

أم البواقي : 686 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الأغواط : 686 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

عين تموشنت : 667 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سكيكدة : 649 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

أدرار : 631 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

خنشلة : 581 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

قالمة : 493 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

برج بوعريريج : 418 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

غرداية : 437 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سيدي بلعباس : 409 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيسمسيلت : 408 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

ميلة : 392 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 7

سوق أهراس : 381 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 7

بشار : 348 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

النعامة : 260 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

البيض : 232 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الطارف : 227 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

الشلف : 216 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 11

غليزان : 206 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تندوف : 203 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تمنراست : 198 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

إليزي : 131 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سعيدة : 70 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0