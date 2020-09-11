كورونا : توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
11 سبتمبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الجمعة لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر.

 كما تم تسجيل 8 وفيات، خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 1599 وفاة.   

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

 

الجزائر 5.187حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  46

  

  البليدة : 3.782حالة مؤكدة 

  حالة جديدة :  28

 

 وهران :.3.720حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  17

 

سطيف :3.090 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  13

 

 باتنة :1.685مؤكدة 

 حالة جديدة :  6

 

 بجاية :  1.660حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  19

 

قسنطينة :1.580 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4 

 

عنابة :  1.366 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  15 

 

تيبازة : 1.307 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

 ورقلة : 1.230 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

بسكرة : 1.237 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  2

 

المسيلة :   1.235  حالة مؤكدة 

حالة جديدة : 0

 

تلمسان : 1.189 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  7 

 

البويرة : 1.188  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  11

 

الجلفة :  1.152 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  9 

 

 الوادي : 1.081 حالة مؤكدة 

  حالة جديدة :  1 

 

تيزي وزو : 1.027  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  14

 

تيارت : 929  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

بومرداس : 922  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  9 

 

تبسة : 860  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  13

 

جيجل : 839حالة مؤكدة 

حالة جديدة : 12 

 

عينن الدفلى: 763  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1 

 

المدية : 747  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  1

 

مستغانم : 712  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  0

 

 أم البواقي : 686  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

 الأغواط : 686 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  0

 

عين تموشنت : 667  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

سكيكدة : 649  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  3

 

 أدرار : 631  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

 خنشلة : 581  حالة مؤكدة 

حالة جديدة : 0

 

قالمة : 493  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  0

 

برج بوعريريج : 418  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

غرداية : 437 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة : 0 

 

سيدي بلعباس : 409  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة : 0 

 

تيسمسيلت : 408  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

ميلة : 392 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  7

 

سوق أهراس : 381  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  7

 

بشار : 348  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

مـعـسـكـر : 327  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

 

النعامة : 260 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

 

البيض : 232  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

الطارف : 227  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  5 

 

 الشلف : 216  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  11

 

غليزان : 206  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

 

تندوف : 203  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

تمنراست : 198  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

إليزي : 131  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

سعيدة : 70  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

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