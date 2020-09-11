كورونا : توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الجمعة لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر.
كما تم تسجيل 8 وفيات، خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 1599 وفاة.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر 5.187حالة مؤكدة
حالة جديدة : 46
البليدة : 3.782حالة مؤكدة
حالة جديدة : 28
وهران :.3.720حالة مؤكدة
حالة جديدة : 17
سطيف :3.090 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 13
باتنة :1.685مؤكدة
حالة جديدة : 6
بجاية : 1.660حالة مؤكدة
حالة جديدة : 19
قسنطينة :1.580 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
عنابة : 1.366 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 15
تيبازة : 1.307 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
ورقلة : 1.230 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بسكرة : 1.237 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
المسيلة : 1.235 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تلمسان : 1.189 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 7
البويرة : 1.188 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 11
الجلفة : 1.152 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 9
الوادي : 1.081 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
تيزي وزو : 1.027 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 14
تيارت : 929 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بومرداس : 922 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 9
تبسة : 860 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 13
جيجل : 839حالة مؤكدة
حالة جديدة : 12
عينن الدفلى: 763 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
المدية : 747 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
مستغانم : 712 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
أم البواقي : 686 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الأغواط : 686 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
عين تموشنت : 667 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سكيكدة : 649 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
أدرار : 631 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
خنشلة : 581 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
قالمة : 493 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
برج بوعريريج : 418 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
غرداية : 437 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سيدي بلعباس : 409 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيسمسيلت : 408 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
ميلة : 392 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 7
سوق أهراس : 381 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 7
بشار : 348 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
النعامة : 260 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
البيض : 232 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الطارف : 227 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
الشلف : 216 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 11
غليزان : 206 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تندوف : 203 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تمنراست : 198 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
إليزي : 131 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سعيدة : 70 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0