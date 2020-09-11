أعلن بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصل بملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة، وهنأه على قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.



وجاء في بيان الرئاسة المصرية، أن "السيسي هنأ ملك البحرين على خطوة السلام التاريخية التي قامت بها الشقيقة البحرين والتي ستفتح آفاق تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية".



من جانبه أعرب بن عيسي عن خالص تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من السيسي، وجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة امتدادا للدور المصري التاريخي الرائد لنشر السلام في منطقة الشرق الأوسط.



وأعلنت البحرين اليوم الجمعة، عن توصلها إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتكون الدولة العربية الخليجية الثانية بعد الإمارات التي تعلن عن اتفاق التطبيع مع إسرائيل بمباركة أمريكية.