طالب وزير الشباب والرياضة السابق، رؤوف سليم برناوي، اللجنة الأولمبية الدولية، بالتدخل على خلفية إقصائه من الترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية.

وفي مراسلة لبرناوي إلى اللجنة الأولمبية الدولية يوم 4 سبتمبر الجاري، قال إنه سجل وقوع خروق وتجاوزات وصفها بالخطيرة، في عملية التحضير لانتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وأشار برناوي في المراسلة إلى إنه بصفته عضوا في الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية، وبحكم منصبه السابق كرئيس لاتحادية المبارزة، وبعدما تلقت اتحادية المبارزة دعوة من رئيس اللجنة بالنيابة محمد بريجة، للمشاركة في الجمعية العامة، فقد قام بإعداد ملف للترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية، وأودعه لدى اللجنة الأولمبية، مضيفا أنه عشية غلق مجال الترشح لرئاسة اللجنة، تلقى الأمين العام لاتحادية المبارزة، مراسلة من وزارة الشباب والرياضة وتحديدا من المديرية العامة للرياضة، تستفسر عن وضعية برناوي، وتؤكد على كونه لم يعد رئيسا للاتحادية.

وأكد برناوي إنه يحمل شرعية دولية بحكم أنه معترف به من طرف الفيدرالية الدولية للمبارزة. ووجه برناوي نداء لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية يقول فيه "أكون لك من الشاكرين لو تفضلتم بالتدخل لدى اللجنة الأولمبية الجزائرية للضغط عليهم وتمكيني من حقوقي".