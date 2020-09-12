انطلقت اليوم السبت بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الجلسة الثانية لمحاكمة الإخوة كونيناف المتابعين في قضايا فساد. ويتعلق الأمر بكل من رضا وكريم وطارق كونيناف، بالإضافة إلى متهمين آخرين من بينهم إطارات بوزارة الصناعة.

ويتابع الإخوة كونيناف في قضايا تتعلق بتبييض الأموال، حيازة ممتلكات عمومية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم ، التمويل الخفي للأحزاب السياسية، وإبرام صفقات مخالفة.

وقد كشفت جلسات المحاكمة، تورط الإخوة كونيناف بالتلاعب في تعاملات الصفقات العمومية في قطاع الموارد المائية، حيث استفادوا من 11 صفقة بقطاع الموارد المائية فاقت 14 ألف مليار سنتيم، كما تورطوا في قطاع الأشغال العمومية.