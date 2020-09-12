انطلقت اليوم السبت بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الجلسة الثانية لمحاكمة الإخوة كونيناف المتابعين في قضايا فساد. ويتعلق الأمر بكل من رضا وكريم وطارق كونيناف، بالإضافة إلى متهمين آخرين من بينهم إطارات بوزارة الصناعة.

ويتابع الإخوة كونيناف في قضايا تتعلق بتبييض الأموال، حيازة ممتلكات عمومية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم ، التمويل الخفي للأحزاب السياسية، وإبرام صفقات مخالفة.

وقد كشفت جلسات المحاكمة، تورط الإخوة كونيناف بالتلاعب في تعاملات الصفقات العمومية في قطاع الموارد المائية، حيث استفادوا من 11 صفقة بقطاع الموارد المائية فاقت 14 ألف مليار سنتيم، كما تورطوا في قطاع الأشغال العمومية.

وخلال المحاكمة:

قال سليماني موسى الممثل القانوني لشركة "سارل تراكس" الشركة كانت مفتوحة لكن بدون نشاط اقتصادي.

وأضاف سليماني موسى في جوابه على سؤال القاضية عن ما إذا كانت الشركة تدفع أجورالموظفين، أن الشركة كانت مفتوحة لكن بدون نشاط .

وخلال مجريات المحاكمة وفي جواب لسليماني موسى، الممثل القانوني لسارل تراكس، على سؤال القاضية، عن طبيعة عمل شركة سرال تراكس، قال إنها تنشط في مجال البناء، نافيا علمه بأن شركة تراكس استفادت من ملبغ 92 مليار، من مسيرها كونيناف طارق، وقال أيضا في جوب على سؤال ما إذا كانت الشركة تدفع أجور الموظفين، "إن الشركة كانت مفتوحة لكن بدون نشاط ".

وفي استجواب ممثل شركة سارل كوجي سي ، الذي قال إنه بدأ العمل مع كونيناف سنة 2016، نفى علمه بالملفات والصفقات التي تم إبرامها في نفس السنة والأوعية العقارية التي استفادت منها الشركة، ولا بخصوص قرض 130 مليون دج.