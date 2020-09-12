أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، أنه سيتم تقديم تحفيزات ضريبية وإدارية وبنكية لترقية الصادرات التي تعد خيارا استراتيجيا لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. و

أكد جراد في كلمة ألقاها الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، خلال افتتاح الملتقى الوطني للتصدير في الأشغال العمومية: "إن المقاربة الاقتصادية الجديدة لرئيس الجمهورية ترمي إلى تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات"، موضحا بأن آليات لتحقيق ذلك يستوجب إتخاذ "تدابير حكومية لمرافقة عناصر الإنتاج خارج الوطن، وتقديم التحفيزات الضريبية والإدارية والبنكية لترقية الصادرات التي تعد خيارا استراتيجيا واستقطاب الاستثمار الأجنبي".

وأضاف: إن تشجيع الاستثمار المحلي وقطاع الأشغال العمومية يجب أن يساهم في التصدير وذلك لفرص النجاح التي تمتلكها مؤسساته الاقتصادية، والخبرة التي تتوفر عليها والموارد البشرية والمادية ووسائل الدراسات والمتابعة، في مختلف مجالات المشاريع.