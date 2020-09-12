انتخب عبد الرحمان حماد رئيسا للجنة الأولمبية الجزائرية بعد فوزه بغالبية الأصوات في الجمعية العامة الإنتخابية.

وحصد الرئيس الجديد لـ"الكوا" 105 أصوات أي 60 صوتا من الاتحاديات الأولمبية التي تعادل أربعة أصوات من الاتحادات غير الأولمبية التي تحوز على صوت واحد فقط.

من جهته، نال المترشح مبروك قربوعة 23 صوتا (24 صوت من الاتحاديات الأولمبية)، فيما تحصلت سمية فرقاني خمسة أصوات (4 أصوات اتحاديات أولمبية).

وعرفت الأشغال حضور 80 عضوا من بين 90 مسجلا من بينهم 22 اتحادية أولمبية.

والبطل الأولمبي الجزائري عبد الرحمن حماد حاز برونزية أولمبياد 2000 بسيدني الأسترالية في القفز العالي ثم تدرج في المسؤوليات داخل اللجنة الأولمبية وتولى النيابة الثالثة للجنة الأولمبية.

للإشارة فإن المرشح سيد علي لبيب طالب في بيان أمس الجمعة بتأجيل الجمعية العامة الانتخابية بسبب "غياب الظروف الصحية" الملائمة لإجراء الجمعية العامة، وقال أنه في حال عدم توفر الشروط سيسحب ترشحه.