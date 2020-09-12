عادت اليوم السبت احتجاجات "السترات الصفر" إلى الواجهة في مختلف أنحاء فرنسا، بعد غياب فرضته أزمة وباء كورونا، وذلك استجابة لنداءات عدد من رموز الحركة والمواطنين.

وحسب قناة "روسيا اليوم" فإنه من بين المنادين للتظاهر جيروم رودريغيس، الذي دعا إلى "العصيان المدني" فيما يتعلق ببعض التدابير الحكومية عبر فيديو مباشر على موقع "فايسبوك" تابعه حوالي 150 ألف شخص.

ويتوقع أن يشارك في مظاهرات باريس حوالي 5 آلاف شخص، وتعتقد الهيئات الأمنية أنه سيتخللها أعمال شغب داعية إلى التزام الاحتجاج سلميا. وتعود هذه الاحتجاجات في عدة جهات من فرنسا، من بينها باريس ومرسيليا وليون وبوردو ونيس ونانت، في ظل أوضاع صحية هشة وظروف اقتصادية صعبة وتشديد تدابير مكافحة الوباء وفي أجواء تململ اجتماعي حاد.

وفي العاصمة باريس، تم الترخيص لمظاهرتين إحداهما في ساحة البورصة والأخرى بجادة فاغرام ، حسب نفس المصدر، الذي أوضح أن المسيرات والتجمعات تخللها حتى منتصف النهار 81 اعتقالا و17 مخالفة.