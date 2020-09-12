أثار مقطع فيديو صور توقيف عناصر الأمن في بجاية، لإمام أقام صلاة الجمعة رغم الحجر الذي أقرته السلطات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر إمام في بجاية، إقامة صلاة الجمعة خارج المسجد، ويظهر تسجيل فيديو أن شرطيين اقتربا من الإمام بينما هو ساجد، وحاولا مرات عديدة إمساكه من يديه لرفعه حتى يقف ويتم القبض عليه.

وأيد معلقون توقيف الإمام الذي "خرج عن القانون"، كما انتقد آخرون طريقة الاعتقال، مما جعلت كثيرين يتعاطفون معه، إذ رأى معلقون أنه كان على رجال الشرطة تركه يتم صلاته ثم توقيفه. يذكر أن عناصر الأمن أقدمما على تفريق المصلين.