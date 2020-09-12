توفي منتصف نهار اليوم السبت عامل بناء إثر سقوطه من الطابق الرابع لبناية في طور الإنجاز بحي الصومام في بلدية باب الزوار بالجزائر العاصمة.

وأفاد شهود من عين المكان أن الضحية يكون قد سحبته آلة رفع الأجر فسقط من الطابق الرابع للبناية، الواقعة بالضبط بموقع محلات بيع قطع غيار السيارات، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لرفع جثة الضحية، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد ومعرفة أسباب هذا الحادث الأليم.