أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم السبت، أن قيمة فاتورة الخدمات المستوردة من الخارج، بلغت 12 مليار دولار سنويا.

وأوضح الوزير في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول إمكانيات التصدير في قطاع الأشغال العمومية، أن قيمة فاتورة الخدمات المستوردة من الخارج، بلغت 12 مليار دولار سنويا، مضيفا أن التوجه نحو اقتصاد جديد لابد أن يكون مبنيا على التقليص من التبعية للخارج في مختلف المجالات، ومنها الخدمات.

وأكد بن عبد الرحمان أن القطاع يعمل على إعادة النظر في سلسلة الإجراءات والنصوص القانونية التي تؤطر نشاطات التصدير في قطاع الأشغال العمومية. وأشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تعد فاصلة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يستهدف مرور البلاد إلى سياسة مستقلة اقتصاديا.