تم إحصاء 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو ما يمثل 0.6 حالة لكل 100 ألف نسمة، حسبما أعلنت، اليوم السبت، لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، و بهذا بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 48.007.

كما تم تسجيل 6 وفيات خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1605 حالة.

و كشف اناطق الرسمي للجنة الدكتور جمال فورار أن 152 مريضا تماثل للشفاء، ليبلغ إجمالي حالات التشافي 33875 حالة.

وأضاف الدكتور فورار أن 18 ولاية سجلت من حالة 1 الى 9 حالات وأن 8 ولايات سجلت اكثر من 10 حالات فما فوق خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين أن 22 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 36 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.