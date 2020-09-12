كورونا :توزيع الإصابات على الولابات
تم تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 6 وفيات في الجزائر فيما تماثل 152 مريضا للشفاء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت، اليوم السبت، لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي
الجزائر: 5.220 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 33
البليدة: 3.835 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 53
وهران: 3.732
حالة جديدة : 12
سطيف: 3.098 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 8
باتنة: 1.691 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
بجاية: 1.661 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
قسنطينة: 1.558 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 8
عنابة: 1.366 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيبازة: 1.312 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
ورقلة: 1.238
حالة جديدة : 0
بسكرة: 1.237
حالة جديدة : 0
المسيلة: 1.235
حالة جديدة : 0
البويرة: 1.206
حالة جديدة : 18
تلمسان: 1.205
حالة جديدة : 16
الجلفة: 1.152
حالة جديدة : 0
الوادي: 1.081
حالة جديدة : 0
تيزي وزو: 1.059
حالة جديدة : 32
بومرداس: 939 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 17
تيارت: 929 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تبسة: 860 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
جيجل : 855 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 16
عين الدفلى : 763 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
المدية : 748 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
مستغانم : 714 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
الأغواط :691 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
أم البواقي : 687 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
عين تموشنت : 668 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
سكيكدة : 656 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 7
أدرار : 631 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
خنشلة : 582 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
قالمة : 496 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
غرداية : 437 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
برج بوعريريج : 418 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيسمسيلت : 412 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
سيدي بلعباس : 410 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
ميلة : 393 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
سوق أهراس : 383 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
بشار : 348 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
نعامة : 260 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
البيض : 232 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الطارف : 227 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الشلف : 216 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
غليزان : 206 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تندوف : 203 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تمنراست : 198 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
إليزي : 131 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سعيدة : 71 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1