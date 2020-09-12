تم تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 6 وفيات في الجزائر فيما تماثل 152 مريضا للشفاء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت، اليوم السبت، لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي

الجزائر: 5.220 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 33

البليدة: 3.835 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 53

وهران: 3.732

حالة جديدة : 12

سطيف: 3.098 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 8

باتنة: 1.691 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

بجاية: 1.661 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

قسنطينة: 1.558 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 8

عنابة: 1.366 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيبازة: 1.312 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

ورقلة: 1.238

حالة جديدة : 0

بسكرة: 1.237

حالة جديدة : 0

المسيلة: 1.235

حالة جديدة : 0

البويرة: 1.206

حالة جديدة : 18

تلمسان: 1.205

حالة جديدة : 16

الجلفة: 1.152

حالة جديدة : 0

الوادي: 1.081

حالة جديدة : 0

تيزي وزو: 1.059

حالة جديدة : 32

بومرداس: 939 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 17

تيارت: 929 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تبسة: 860 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

جيجل : 855 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 16

عين الدفلى : 763 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

المدية : 748 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

مستغانم : 714 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

الأغواط :691 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

أم البواقي : 687 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

عين تموشنت : 668 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

سكيكدة : 656 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 7

أدرار : 631 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

خنشلة : 582 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

قالمة : 496 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

غرداية : 437 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

برج بوعريريج : 418 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيسمسيلت : 412 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

سيدي بلعباس : 410 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

ميلة : 393 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

سوق أهراس : 383 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

بشار : 348 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

نعامة : 260 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

البيض : 232 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الطارف : 227 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الشلف : 216 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

غليزان : 206 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تندوف : 203 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تمنراست : 198 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

إليزي : 131 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سعيدة : 71 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1