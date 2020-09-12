كورونا :توزيع الإصابات على الولابات

أخبار الوطن
12 سبتمبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 6 وفيات في الجزائر فيما تماثل 152 مريضا للشفاء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت، اليوم السبت، لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي

 

الجزائر: 5.220 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  33

 

البليدة: 3.835 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  53

 

وهران: 3.732

حالة جديدة :  12

 

سطيف: 3.098  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  8

 

باتنة: 1.691 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  6

 

بجاية: 1.661  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

 

قسنطينة:  1.558 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  8

 

عنابة:  1.366 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تيبازة: 1.312 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  5

 

 ورقلة: 1.238

حالة جديدة :  0

 

بسكرة: 1.237

حالة جديدة :  0

 

المسيلة: 1.235

حالة جديدة :  0

 

البويرة: 1.206

حالة جديدة :  18

 

تلمسان: 1.205

حالة جديدة :  16

 

الجلفة: 1.152

حالة جديدة :  0

 

الوادي: 1.081

حالة جديدة :  0

 

تيزي وزو:  1.059

حالة جديدة :  32

 

بومرداس: 939  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  17

 

تيارت: 929  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تبسة: 860 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

جيجل : 855  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  16

 

عين الدفلى : 763 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

المدية : 748  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

 

مستغانم : 714  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2

 

الأغواط :691  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  5

 

 أم البواقي : 687 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

عين تموشنت : 668 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

سكيكدة : 656  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  7

 

 أدرار : 631 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

خنشلة : 582  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

قالمة : 496  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  3

 

غرداية : 437  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

برج بوعريريج : 418  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

تيسمسيلت : 412  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

 

سيدي بلعباس : 410  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

ميلة : 393  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

سوق أهراس : 383  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

 

بشار : 348  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

مـعـسـكـر : 327  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

نعامة : 260  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

البيض : 232  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

الطارف : 227  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

الشلف : 216  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

غليزان : 206  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

  تندوف : 203 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

تمنراست : 198  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

إليزي : 131  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

سعيدة : 71  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

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