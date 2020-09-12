تسليم 5 آلاف رخصة صيد و استئناف النشاط

مجتمع
12 سبتمبر 2020 () - واج/س.أ
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اعلن المدير العام للغابات، علي محمودي عن تسليم 5.000 رخصة صيد في اطار الاستئناف الرسمي لهذا النشاط الذي اعلن عنه اليوم السبت وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حمداني.

و صرح حمداني على هامش حفل الاعلان الرسمي لافتتاح النشاط الصيدي بعد 25 سنة من التوقف "لقد سلمنا 5.000 رخصة للصيادين الذين قمنا بتكوينهم و نعتزم تسليم 7.000 رخصة اضافية لصيادين آخرين".

و اشار المدير العام للغابات إلى أن مؤسسته قد كونت 13.000 صيادا حتى يحصلوا على رخص.

و حسب التوضيحات التي قدمها محمودي فإن "التكوين يشتمل على الاستخدام الصحيح لرخصة الصيد و التفريق بين الأنواع الحيوانية المستهدفة، كيفية و توقيت صيدها و الطابع البيولوجي للانواع و كيفية استخدام الاسلحة لضمان سلامة الصياد و محيطه اضافة الى تجنب الحوادث الناجمة عن الاستعمال الخاطئ لبندقية الصيد".

و أبدى المدير العام ارتياحه لوعي الصيادين بضرورة التنظيم عن طريق جمعيات و فدراليات على مستوى البلديات لترقية نشاطاتهم تفاديا للصيد غير القانوني و العشوائي.

من جهة اخرى، اعلن ذات المسؤول عن استحداث المجلس الاعلى للصيد قريبا، مؤكدا ان هناك عملا كبيرا ينتظر مديريته لمعالجة مشكلة الاراضي لاستغلالها في نشاط الصيد و منح رخص الصيد.

و اضاف في ذات السياق ان موسم الصيد لهذه السنة سيحل ابتداء من 15 سبتمبر، معتبرا انها افضل فترة لصيد بعض الحيوانات مثل الحجل و الارنب البري و بعض انواع الحمام.

أما بخصوص حيوانات الصيد المضرة بالفلاحة على غرار الخنزير قال محمودي ان الوالي وحده من يمكنه استصدار قرار يسمح للجمعيات بصيده خلال فترة محددة.

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