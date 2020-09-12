أقدم مساء اليوم السبت طفل من بلدية النخلة جنوب الوادي على وضع حد لحياته شنقا في ظروف غامضة.

وأفادت مصادر محلية بأن الضحية بالغ من العمر 15 سنة ويقطن بحي النور في ذات البلدية، وقد غادر بيت عائلته مع منتصف النهار ليطول غيابه. وبعد عملية بحث عنه، عثر عليه بعض المواطنين في مسكن مهجور في الحي وجثته متدلية في الهواء بعد أن ربط عنقه بكابل بلاستيكي يستعمل لمسك حجارة الآجر شادّا طرفه إلى قضيب حديدي مثبت في سلالم مرتفعة في المسكن المهجور . وقد هرعت مصالح الحماية المدنية والشرطة العلمية إلى مكان الحادث. وقد نُقلت جثة الصحية إلى مصلحة حفظ الحثث بالمستشفى المركزي فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في ملابسات حادثة انتحار الطفل التي هزت روع السكان وتبقى أسبابها مجهولة حتى الآن.