تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الابيض بتبسة مساء اليوم لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 ببلدية أم علي الحدودية، على اثر انقلاب سيارة نفعية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص والبالغ من العمر حوالي 20 سنة ( توفي على مستوى قاعة الاستعجالات ببلدية أم علي).

كما اسفر الحادث عن اصابة شخص أخر والبالغ من العمر حوالي 21 سنة، حول الى مصلحة الاستعجالات الطبية بالجرف بتبسة، لتلقي الاسعافات الاولية والمتابعة الاستشفائية.