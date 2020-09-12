تغلب نادي برشلونة على نظيره ناستيك تاراغونا بنتيجة 3-1 بملعب يوهان كرويف في أولى مباريات البارسا الودية تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان استعدادًا للموسم الجديد 2020-2021.

تقدم عثمان ديمبيلي بالهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

ثم أضاف أنطوان غريزمان الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 17 من ضربة جزاء منحها له المسدد الأول وقائد الفريق ليونيل ميسي.

ثم سجل اللاعب بونيلا هدف ناستيك في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا 2-1.

وفي الشوط الثاني، غيّر المدرب رونالد كومان التشكيلة تمامًا ودفع بـ11 لاعبًا مختلفًا، ليسجل فيليب كوتينيو الهدف الثالث للبارسا من ضربة جزاء في الدقيقة 51.

وسجل كونراد دي لا فوينتي هدف رائع للبارسا في الدقيقة 57 من الشوط الثاني بعد عرضية مثالية من فرانسيسكو ترينكاو، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.