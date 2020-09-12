ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إفريقيا وصل إلى مليون و 339 ألفا و 117 حالة .

و أوضح المركز في بيان أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفعت إلى 32356 حالة حتى بعد ظهر اليوم السبت.



وأضاف أن الفيروس انتشر حتى الآن في 55 دولة إفريقية، وتعافى من المرض 1076207 حالات شفاء عبر القارة حتى الآن.



وأشار المركز إلى أن الدول الإفريقية الأكثر تضررا من المرض فيما يخص حالات الإصابة هي جنوب إفريقيا ومصر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا على التوالي.