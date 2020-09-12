أعلن وزير الموارد المائية أرزقي براقي اليوم السبت بولاية معسكر عن إجراءات استعجالية لحل مشكل نقص مياه السقي الفلاحي بالمحيط المسقي لسهل هبرة بمنطقة المحمدية بذات الولاية.



وأعلن الوزير بعد لقائه بممثلين عن فلاحي منطقة المحمدية بمناسبة زيارته التفقدية إلى الولاية عن مجموعة من الإجراءات لحل مشكل نقص مياه السقي بالمحيط الفلاحي هبرة لإنقاذ موسم جني الحوامض يشرع في إنجازها بداية من يوم غد الأحد، وعلى رأسها تخصيص حصة إضافية من مياه السقي تصل إلى 3 مليون متر مكعب يشرع في ضخها من سد بوحنيفية بداية من يوم غد الأحد.



وأضاف أنه كلف الديوان الوطني للسقي وصرف المياه بالشروع خلال أيام في حفر 6 أبار عميقة تكون جاهزة للاستغلال خلال مدة أقصاها شهر لاستعمال مياهها في سقي المحاصيل تحت إشراف ذات الديوان.