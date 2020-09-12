قدمت خبيرة ألمانية نصيحة ثمينة لتقليل الإصابة بمرض السرطان، مشددة على ضرورة الاعتماد على نمط حياة صحي.



وقالت مديرة خدمة معلومات السرطان بالمركز الألماني لأبحاث السرطان، سوزانه فيغ-ريمرز، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن حوالي 40% من حالات الإصابة بالسرطان في البلاد ترجع إلى نمط الحياة غير الصحي.



وأضافت "الكثيرون غير مدركين أن التغذية غير السليمة مسؤولة عما يتراوح بين 5 و8% من الإصابات الجديدة".



وأكدت الخبيرة أنه -عبر اتباع نظام غذائي صحي متوازن- يمكن خفض احتمالية الإصابة بأحد السرطانات الأكثر انتشارا، مثل سرطان الثدي أو القولون.



وأوضحت بمناسبة "الأسبوع الوطني للوقاية من السرطان"، الذي يبدأ من 14 حتى 18سبتمبر الجاري بغرض لفت الانتباه إلى أهمية الوقاية من السرطان، أن السمنة على وجه الخصوص تتسبب في نمو الخلايا بسبب الالتهابات في الجسم، مضيفة أنه ينشأ خلال ذلك خطر تدهور الخلايا.



وذكرت فيغ-ريمرز أن التغذية تمثل عامل خطورة في الإصابة على وجه الخصوص بسرطان الثدي والقولون. وبحسب البيانات، فإن سرطان الثدي الأكثر شيوعا في ألمانيا، حيث تصاب به نحو 69 ألف امرأة سنويا. كما يعد سرطان القولون من السرطانات الأكثر شيوعا في البلاد أيضا، بعدد إصابات يبلغ نحو 58 ألفا سنويا.



ووفقا للبيانات، فإنه إلى جانب زيادة السعرات المتناولة، يعزز استهلاك اللحوم وطرق إعدادها المضرة بالصحة من فرص الإصابة بالسرطان، كما أن تناول اللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، خاصة عندما يتم تمليحها أو تدخينها. وتحتوي اللحوم المحمرة بشدة أو المشوية على الفحم مواد مثيرة للسرطانات.



وقالت فيغ-ريمرز "من الأفضل شوي اللحوم حتى تكتسب لونا ذهبيا وملمسا طريا، بدلا من اكتسابها اللون البني الغامق" مشيرة إلى أن استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة لا ينبغي أن يزيد على 500 غرام أسبوعيا، مضيفة أن لحوم الدواجن والأسماك لا بأس بها.



كما حذرت الخبيرة من أن السعرات المفرطة لا توجد فقط في المشروبات الغازية، بل أيضا في عصائر الفاكهة، وقالت "من الأفضل شرب الماء أو الشاي أو المياه الفوارة".