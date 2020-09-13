ارتكبت عصابة مجهولة العدد جريمة قتل بدوار أولاد علي بلعربي ببلدية سيدي أمحمد بن عودة في غليزان في حق شاب يبلغ 26 سنة بعد أن تقلى عدة طعنات خنجر لفظ أنفاسه حينا وقبل الوصول به إلى المستشفى،فيما أصابت العصابة أباه البالغ 54 سنة على مستوى الرأس، نقل على جناح السرعة من قبل الحماية إلى مستشفى محمد بوضياف.

وحسب الرواية المتداولة بعين المكان، الضحية ووالده أرادا منع العصابة من سرقة قطيع أغنامهم،فتصدوا لهم بالأسلحة البيضاء وارتكبوا جريمة القتل الشنعاء، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا للإطاحة بالعصابة المجرمة.