توج الدولي الجزائري، هلال العربي سوداني، رفقة فريقه أولمبياكوس بكأس اليونان لكرة القدم للمرة الـ 28 في تاريخ النادي بعد تغلبه على نظيره أيك أثينا بنتيجة 1-0، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء السبت.

وحقق أولمبياكوس هذا التتويج بفضل هدف لاعبه الصربي لازلار رانديلوفيتش في الدقيقة التاسعة، وبذلك نجح أولمبياكوس في التتويج بثنائية (الكأس والبطولة) لموسم 2019-2020.

للإشارة فإن المباراة النهائية جرت في ملعب محايد في فولوس الواقعة شمال اليونان، وبدون جمهور تطبيقا لبروتوكول الحكومة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقد سبقت المباراة وقوع بعض المشادات عندما حاول عشرات من مشجعي أيك أثينا الاقتراب من الفندق الذي كان يقيم فيه لاعبو أولمبياكوس قبل أن تتمكن الشرطة من تفريقهم باستخدام الغاز المسيل لدموع.