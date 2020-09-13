أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بامتلاك بلاده سلاحا لا نظير له حتى لدى روسيا والصين، ردود فعل مختلفة في الداخل الأمريكي، خصوصا وأن ترامب تلفظ بكلمة "نووي"، ليتراجع عنها بعد ذلك.

وأوضح الكاتب والباحث السياسي من واشنطن نصير العمري قائلا: "تتراوح ردود الفعل على تصريح السيد ترامب، بين من يقلل أهمية هذه التصريحات ويضعها في خانة المبالغة التي يشتهر بها، فهو دائما يتحدث عن أسلحة عظيمة ومشاريع، ولكن في الواقع يمكن أن تكون وهما أو مبالغة. من ناحية أخرى هنالك من يقول أن ترامب يتحدث فعلا عن أسلحة نووية جديدة، ومن المعروف أن الولايات المتحدة تعمل على تصنيعها، لكن من غير الواضح إذا كان ترامب يدلي بهذه التصريحات في ظل الحملة الانتخابية أم أن هنالك فعلا سلاح جديد".