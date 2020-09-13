التمست محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأحد، 12 سنة سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة في حق جمال ولد عباس.

والتمست ذات المحكمة، 10 سنوات سجنا نافذا و1 مليون دينار غرامة في حق السعيد بركات.

وتم التماس 10 سنوات سجنا نافذا و 1 مليون دينار غرامة في حق ابنيه الوافي وبشير ولد عباس.

و10 سنوات سجنا نافذا و1 مليون غرامة مالية في حق حمزة شريف رئيس منظمة طلابية سابقا.

وتم التماس مصادرة جميع ممتلكات جمال ولد عباس والسعيد بركات.