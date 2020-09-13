أنهى فريق شبيبة القبائل، أمس السبت، التربص الأول للفريق تحسبا للموسم الكروي 2020-2021 الذي أجري بمدينة أقبو، وبعد استفادة اللاعبين من أربعة أيام راحة سيدخل "الكناري" ابتدءا من يوم الأربعاء 16 سبتمبر في تربص مغلق ثان هذه المرة بغرب البلاد بالضبط بمدينة مستغانم لمدة 12 يوما أيضا .

حسب مصادر مقربة من إدارة فريق شبيبة القبائل فإن مسيري الفريق يرغبون في تنظيم تربص خارج أرض الوطن في حالة ما تم فتح الحدود مع الدول الجارة وفتح مجال الطيران.