جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاداته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا إن فرنسا الاستعمارية تسببت في مقتل مليون جزائري، و800 ألف رواندي.

وجاءت تصريحات أردوغان في كلمة ألقاها مساء أمس السبت خلال فعالية نظمها حزبه "العدالة والتنمية"، بمدينة إسطنبول، نقلتها وكالة الأناضول.

وقال أردوغان مخاطبا ماكرون: "سبق وأخبرتك هاتفيا بأن تعتبر من التاريخ، ولا تعط تركيا دروسا في الإنسانية"، مضيفا "نحن نعرفكم جيدا فأنتم من قتلتم مليون جزائري، و800 ألف رواندي".

وأشار إلى أن الذين يستهدفون تركيا واقتصادها "يسعون لثنينا عن مواقفنا المشرفة والحازمة".