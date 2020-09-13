تم تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 162 مريضا للشفاء.

و جاء توزيع عدد الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر: 5.261 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 41

البليدة 3.859: حالة مؤكدة

حالة جديدة : 24

وهران: 3.752 : حالة مؤكدة

حالة جديدة : 20

سطيف : 3.104 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

باتنة 1.695 : حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

بجاية 1.673 : حالة مؤكدة

حالة جديدة : 12

قسنطينة 1.593 : حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

عنابة 1.377 :حالة مؤكدة

حالة جديدة : 11

تيبازة: 1.319 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 7

بسكرة : 1.241 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

ورقلة : 1.238 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

المسيلة : 1.235 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تلمسان : 1.216حالة مؤكدة

حالة جديدة : 11

البويرة 1.214 : حالة مؤكدة

حالة جديدة : 8

الجلفة : 1.154 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

الوادي: 1.081 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيزي وزو 1.070 :حالة مؤكدة

حالة جديدة : 11

بومرداس :948 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 9

تيارت :930 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

جيجل :873 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 18

تبسة :872 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 12

عين الدفلى :764 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

المدية : 748 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

مستغانم : 716 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

الأغواط : 692 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

أم البواقي : 691 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

عين تموشنت : 669 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

سكيكدة :660 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

أدرار : 631 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

خنشلة : 582 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

قالمة : 500 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

غرداية :437 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

برج بوعريريج : 418 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيسمسيلت : 412 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سيدي بلعباس : 411 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

ميلة : 397 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

سوق أهراس : 390 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 7

بشار : 348 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

نعامة : 260 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الطارف : 237 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 10

البيض : 232 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الشلف : 216 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

غليزان : 206 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تندوف : 203 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تمنراست : 198 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

إليزي : 132 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

سعيدة : 72 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1