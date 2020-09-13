كورونا : توزيع عدد الإصابات على الولايات
تم تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 162 مريضا للشفاء.
و جاء توزيع عدد الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر: 5.261 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 41
البليدة 3.859: حالة مؤكدة
حالة جديدة : 24
وهران: 3.752 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 20
سطيف : 3.104 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
باتنة 1.695 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
بجاية 1.673 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 12
قسنطينة 1.593 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
عنابة 1.377 :حالة مؤكدة
حالة جديدة : 11
تيبازة: 1.319 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 7
بسكرة : 1.241 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
ورقلة : 1.238 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
المسيلة : 1.235 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تلمسان : 1.216حالة مؤكدة
حالة جديدة : 11
البويرة 1.214 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 8
الجلفة : 1.154 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
الوادي: 1.081 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيزي وزو 1.070 :حالة مؤكدة
حالة جديدة : 11
بومرداس :948 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 9
تيارت :930 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
جيجل :873 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 18
تبسة :872 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 12
عين الدفلى :764 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
المدية : 748 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
مستغانم : 716 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
الأغواط : 692 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
أم البواقي : 691 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
عين تموشنت : 669 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
سكيكدة :660 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
أدرار : 631 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
خنشلة : 582 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
قالمة : 500 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
غرداية :437 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
برج بوعريريج : 418 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيسمسيلت : 412 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سيدي بلعباس : 411 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
ميلة : 397 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
سوق أهراس : 390 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 7
بشار : 348 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
نعامة : 260 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الطارف : 237 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 10
البيض : 232 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الشلف : 216 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
غليزان : 206 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تندوف : 203 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تمنراست : 198 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
إليزي : 132 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
سعيدة : 72 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1