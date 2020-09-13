كورونا : توزيع عدد الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
13 سبتمبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 162 مريضا للشفاء.

و جاء توزيع عدد الإصابات على الولايات كالتالي :

 

الجزائر:  5.261 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  41

 

البليدة 3.859:   حالة مؤكدة

حالة جديدة :  24

 

 وهران:  3.752 : حالة مؤكدة

حالة جديدة :  20

 

سطيف :  3.104 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  6

 

باتنة 1.695 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

 

بجاية  1.673 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  12

 

قسنطينة  1.593 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5

 

عنابة  1.377 :حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  11

 

تيبازة:   1.319  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  7

 

بسكرة :  1.241  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

 

ورقلة :  1.238  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

المسيلة :  1.235 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

تلمسان : 1.216حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  11

 

البويرة  1.214 :  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  8

 

الجلفة :  1.154  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

 

الوادي: 1.081 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

تيزي وزو 1.070 :حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  11

 

بومرداس :948  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  9

 

  تيارت :930  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

جيجل :873  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  18

 

تبسة :872  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  12

 

عين الدفلى :764 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

المدية : 748 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

مستغانم : 716  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

 

الأغواط : 692 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

أم البواقي : 691  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

 

عين تموشنت : 669  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

سكيكدة :660  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

 

 أدرار : 631  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

خنشلة : 582  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

قالمة : 500  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

 

غرداية :437  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

برج بوعريريج : 418 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

تيسمسيلت :  412 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

سيدي بلعباس : 411  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

ميلة : 397  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

 

سوق أهراس : 390  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  7

 

بشار : 348  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

مـعـسـكـر : 327  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

 نعامة : 260  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

الطارف : 237 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  10

 

البيض : 232  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

الشلف : 216  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

غليزان : 206  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

  تندوف : 203  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

تمنراست : 198  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

 إليزي : 132  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

سعيدة : 72  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

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