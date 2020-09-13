اقدم صباح اليوم مجموعة من مواطني قرية التل الاحمر على الاحتجاج امام مقر وحدة انتاج المياه بسد تلسديت الواقعة باقليم دائرة بشلول ب35 كلم شرق مقر ولاية البويرة.

وحسب ما افاد به المحتجون بعد ان اوصدوا مدخل الوحدة باجسادهم و رافعين لافتات، فان اسباب الغلق تعود الى حرمانهم من التزود بالمياه من السد عن طريق ربط قريتهم بمشروع تنموي.

المحتجون اكدوا انهم سئموا الوعود التي لم يحقق منها ولو جزء بسيط، كما اكدوا على انطلاقهم في الحل الاحتجاجي لايصال رسالتهم وتحقيق مطلبهم.