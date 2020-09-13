أقدم، نهار اليوم، أصحاب طلبات الاستفادة من السكن الاجتماعي، بمدينة بوينان شرق البليدة ، على الاعتصام و قطع الطريق العام، داعين المسؤولين إلى التعجيل بالإفراج عن حصة 500 مسكن الجاهزة ، خاصة و أن منتخبين و إداريين تعهدوا لهم، بتوزيعها قبل نهاية العام 2019 .

و أعرب محتجون في توضيح لـ " الخبر " ، عن غضبهم من التماطل غير المبرر، لتوزيع السكنات الجاهزة ، بالرغم من الوعود السابقة، داعين المصالح المركزية العليا في البلاد، إلى ضرورة فتح تحقيق حول أسباب التأخر في التوزيع، و عدم الالتزام بوعودهم .