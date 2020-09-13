قرر مجلس إدارة مولودية الجزائر، بقيادة عبد الناصر ألماس، الاستغناء عن خدمات مدافعه زيدان ميباراكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت مصادر إعلامية، أن إدارة المولودية استقرت على خيار الاستغناء عن خدمات ميباراكو، بعد رفضه كافة مقترحات تخفيض راتبه الشهري، الموسم المقبل.

ذات المصادر أكدت أن رئيس مجلس الإدارة، اجتمع باللاعب للتوصل إلى أرضية اتفاق بشان تخفيض أجره الشهري، إلا أن اللاعب صاحب الـ31 عامًا عارض الفكرة بشدة، وتمسك بقرار الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويمتلك ميباراكو عدة عروض من أندية الدرجة الأولى، على غرار نصر حسين داي وشباب قسنطينة.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة المولودية، باشرت منذ فترة مفاوضاتها مع اللاعبين لتخفيض كتلة الأجور الموسم المقبل، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها جل الأندية الجزائرية.