لقي شخصان حتفهما اليوم الأحد في حادث انقلاب جرار فلاحي ببلدية البرج (معسكر)، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وحسب نفس المصدر فقد وقع الحادث بمنحدر جبلي قرب قرية زعقان مما أدى إلى وفاة في مكان الحادث السائق البالغ من العمر 33 سنة وطفل في الخامسة من العمر كان يرافقه على متن الجرار.

وقد تدخل عناصر وحدة الحماية المدنية لبلدية البرج لنقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى مدينة تيغنيف.

كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.