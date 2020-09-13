قدم مجلس قضاء البليدة توضحا عن ظروف وفاة سيدة في العيادة المتعددة الخدمات في بوقرة.

وأوضح بيان لقضاء البليدة، انه بتاريخ 14-06- 2020 أخطرت مصالح الأمن بدائرة بوقرة عن استقبال العيادة متعددة الخدمات للبلدية السيدة "إ.ع" المتوفية، بعدها فتح الأمن تحقيقا ابتدائيا، قبل فتح تحقيق أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك.

وأشار المصدر ، أن التحقيق شمل الاستماع إلى إفادات زوج وولدي المرحومة وأم الزوج ورئيسة مصلحة الطب الشرعي بمستشفى فرانز فانون بالبليدة.

وقال البيان أن المعطيات التي توصلت إليها التحقيقات أكدت أن الوفاة طبيعية وناجمة عن ورم دموي حاد أدى إلى انتفاخ الغدة اللامفوية بالدرقية وأسفل البطن وانهيار في الصفائح الدموية مما أدى إلى إحداث نزيف دموي دماغي، كما أكدت عدم تسجيل أي أثار لعنف على الجسم.