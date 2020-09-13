تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث و التحري بأمن عنابة من تفكيك شبكة مختصة في تقليد أختام الدولة و تهريب المهاجرين، وقد تم لحد الآن توقيف شخصين في انتظار توقيف باقي أفراد هذه المجموعة الاجرامية .

أفاد أمن الولاية ، مساء اليوم ، أن الشخصين الموقوفين مسبوقان قضائيا ، و يبلغان من العمر على التوالي 36 سنة و 50 سنة ، وجهت لهما تهم تتعلق بتقليد أختام الدولة و استعمالها ، التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية تصدرها الإدارات العمومية ، جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة .

و ذكر المصدر الأمني أن أحد المشتبه فيهما محل أحكام قضائية تتعلق بالضرب و الجرح العمدي بالسلاح الأبيض، تقليد أختام الدولة و استعمالها ، و استعمال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد الحكم في صحيفة السوابق القضائية ، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهما.