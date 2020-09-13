جدد حارس المرمى محمد لمين زيماموش, اليوم الأحد، عقده مع فريق اتحاد الجزائر (الرابطة الاولى لكرة القدم)، لموسم آخر، حسب ما علم من قبل النادي العاصمي.

وتوصل ابن مدينة ميلة الى أرضية اتفاق مع المدير الرياضي للفريق، عنتر يحي، بعد مفاوضات أجراها الأخير مع الحارس الدولي السابق.

ويعد "زيما" اللاعب الرابع الذي يمدد عقده مع الاتحاد خلال فترة التحويلات الصيفية "الميركاتو" بعد كل من المهاجم أيمن محيوص، ووسط الميدان حمزة كودري لموسم واحد، وكذا المدافع عبد الرحيم حمرة (ثلاثة مواسم).

وفيما يخص الاستقدامات، فقد ضمن النادي العاصمي إلى الآن خدمات ثلاثة لاعبين جدد وهم : المدافعين فاتح عاشور (اتحاد بلعباس) وسعدي رضواني (وفاق سطيف) إضافة الى المهاجم الفرانكو جزائري أسامة عبد الجليل.

بالمقابل، تمت ترقية ستة عناصر من الآمال ويتعلق الأمر بكل من: عليان يسين، بجاوي أحمد، عباسي زين الدين، لوانشي عبد الكريم، جنيدي محمد وأوهاب وسيم.

يذكر أن إدارة الاتحاد أوكلت مهمة التدريب إلى الفرنسي فرانسوا شيكوليني، بمساعدة بن عرايبي بوزيان، أما مدرب الحراس فقد تم تعيين الحارس الدولي السابق محمد بن حمو.